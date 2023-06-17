Siirt'te yeni bir spor parkı kazandırılıyor

Siirt Belediyesi, vatandaşların sporu hayatlarının bir parçası konumuna getirebilmeleri, bireylerin erken yaşlardan itibaren sporla tanışmaları sağlamak ile birlikte kentin spor yaşamına değer katmak amacıyla yeni projeleri hayata geçiriyor ve kente yeni spor alanları kazandırıyor.

Bu çerçevede, Siirt merkez Barış Mahallesi Kadın Yaşam Merkezi ve Yüzme Havuzu arkasında Siirt Belediyesine ait 12 bin 752 metrekarelik alanda, spor parkı inşa ediliyor. İnşa edilen spor parkında; 1 adet futbol sahası, 1 adet basketbol sahası, 1 adet tenis kortu, 1 adet kapalı spor salonu, 2 adet soyunma ve dinlenme odaları ile 4 bin 950 metrekarelik yeşil alanın yer alacağı belirtildi.

Siirt spor parkı tamamlandığında futbol, basketbol, tenis branşları ve kapalı spor salonuyla kentteki sporculara hizmet verecek.