Siirt'te yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Siirt'te yeni eğitim öğretim yılında 91 bin 170 öğrenci ders başı yaptı.

Halide Kutlualp Ortaokulu'nda düzenlenen törene, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Daire Başkanı Niyazi Kaya, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan Vali Atik, tüm öğrencilere 2019-2020 eğitim ve öğretimin yılında başarılar diledi. Öğrencilerin iyi eğitimli olmalarının hem kendileri hem de toplumun gelişmesi açısından çok önemli olduğunu belirten Vali Atik, "Eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle bizden sonra görevi devralacak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimize ve öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum" dedi.

Eğitim ve öğretim yılının Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Daire Başkanı Niyazi Kaya, tabiatla ve insanla uyumlu sosyal obezite kavramına hapsolmamış bir gençlik arzuladıklarını, bu konuda öğretmenlere çok büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü dile getirdi.