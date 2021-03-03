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Siirt'te yeni ilçe otogar yapım çalışmalarına başlandı

Siirt Belediyesi tarafından 6 ilçe ve 5 beldeye hizmet verecek yeni ilçe otogarının yapım çalışmalarına başlandı.


Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, Barış Mahallesi sınırları içerisinde şehirlerarası otobüs terminali yanında, ilçelere giden-gelen vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak için yeni ilçe otogar çalışmalarına başlandığı belirtildi. Açıklamada, "Kentte şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla, 520 metrekare inşaat alanı üzerinde 14 dükkandan oluşan 6 ilçe ve 5 beldeye hizmet verecek yeni bir ilçe otogarı yapımına başlanmıştır. İhalesi yapılan ilçe otogarında çalışmalar devam ediyor" denildi.

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