Siirt'te yeni ilçe otogar yapım çalışmalarına başlandı

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, Barış Mahallesi sınırları içerisinde şehirlerarası otobüs terminali yanında, ilçelere giden-gelen vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak için yeni ilçe otogar çalışmalarına başlandığı belirtildi. Açıklamada, "Kentte şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla, 520 metrekare inşaat alanı üzerinde 14 dükkandan oluşan 6 ilçe ve 5 beldeye hizmet verecek yeni bir ilçe otogarı yapımına başlanmıştır. İhalesi yapılan ilçe otogarında çalışmalar devam ediyor" denildi.