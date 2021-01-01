Siirt'te yeni yılın ilk bebeği doğdu

Siirt'te yeni yılın ilk bebeği, normal doğumla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi.

Yeni yılın bebeklerini ziyaret eden Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, annelere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak çeşitli hediyeler takdim etti. Sancılarının artmasıyla birlikte hastaneye akşam saatlerinde yakınlarıyla birlikte gelen Aynur Akay, 2020'nin ilk dakikalarında normal doğumla bir kız bebek dünyaya getirdi. Anne Aynur Akay, kızının ismini ‘Yağmur' koydu. Anne Aynur Akay, çocuğunun sağlıklı olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, yılın ilk bebeğinin olmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi. Akay, “Yeni yıla hoş geldin. Huzurlu mutlu yıllar dilerim. Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin. Yeni yıla hoş geldin ‘Yağmur Akay'” şeklinde konuştu.