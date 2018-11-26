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Siirt'te yerel gazeteler denetlendi

Siirt Valiliğince oluşturulan Basın Kontrol Kurulunca yerel gazeteler denetlendi.


Siirt Valiliği Basın ve Halkla ilişkiler Müdürü Şükrü Uras başkanlığında oluşturulan Basın Kontrol Kurulu, Üyeler İl Defterdarlık Uzmanı Adnan Kavurt ve gazeteci Mehmet Niyazi Deniz'den oluşan heyetle, Kurtalan ve Baykan ilçelerinde haftalık yayın yapan Kurtalan Gazetesi, Kurtalan Ekspres Gazetesi ve Baykan'ın Sesi Gazetelerini denetledi.


Basın Kontrol Kurulu üyeleri hafta içi de Siirt'te günlük yayın yapan Siirt ve Sonsöz Gazetelerini denetleyecek.

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