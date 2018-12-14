Siirt'te yerel gazeteler denetlendi

Siirt Valiliği Basın ve Halkla ilişkiler Müdürü Şükrü Uras başkanlığında oluşturulan Basın Kontrol Kurulu, Üyeler İl Defterdarlık Uzmanı Adnan Kavurt ve gazeteci Mehmet Niyazi Deniz'den oluşan heyetle, Siirt Merkezde günlük yayın yapan Siirt ve Sonsöz Gazeteleri denetledi. İl Basın Kontrol Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Uras, Valilik görev alanındaki vasıflı ve alt vasıflı gazetelerin, Basın İlan Kurumu tarafından oluşturulan Resmi ilan Kabul sistemi ‘İLANBİS' üzerinden aylık beyannamelerin elektronik sistem üzerinden aktarıldığını icmallerin buradan da denetlendiğini belitti.

Uras, denetleme kurulunun hazırlayacakları denetim raporlarının sonuçlarını, ilgili gazetelere tebliğ edileceğini dile getirdi.