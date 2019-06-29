İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te yılanın ısırdığı adam tedavi altına alındı

Siirt’in Baykan ilçesinde yılanın ısırdığı adam hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Baykan ilçesinde yılanın ısırdığı adam hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Baykan ilçesine bağlı Obalı köyünde çiftçilik yapan Ubeyt Dursun (35), bahçede çalıştığı esnada yılan soktu. Dursun, kendi imkanlarıyla Baykan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Dursun, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Dursun'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.