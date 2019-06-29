Siirt'te yılanın ısırdığı adam tedavi altına alındı

Siirt'in Baykan ilçesinde yılanın ısırdığı adam hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Baykan ilçesine bağlı Obalı köyünde çiftçilik yapan Ubeyt Dursun (35), bahçede çalıştığı esnada yılan soktu. Dursun, kendi imkanlarıyla Baykan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Dursun, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Dursun'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.