İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te yılanın ısırdığı genç yaralandı

Siirt’te bahçede çalıştığı esnada yılanın ısırdığı bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Siirt'te bahçede çalıştığı esnada yılanın ısırdığı bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Gönülaldı köyünde meydana geldi. Bahçede çalıştığı esnada yılanın ısırdığı 19 yaşındaki Bünyamin Batur yaralandı. Batur, haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.