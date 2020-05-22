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Siirt'te yılda 1 milyon turist ağırlayan türbe korona virüs nedeniyle sessizliğe büründü

Siirt’te korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan İsmail Fakirullah hazretleri ve öğrencisi İbrahim Hakkı hazretlerinin mezarlarının bulunduğu türbe ve bahçesi sessizliğe büründü.

Siirt'te korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan İsmail Fakirullah hazretleri ve öğrencisi İbrahim Hakkı hazretlerinin mezarlarının bulunduğu türbe ve bahçesi sessizliğe büründü.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda kapatılan ve geçtiğimiz dönemlerde yılda 1 milyona yakın turistin ziyaret ettiği İsmail Fakirullah hazretleri ve öğrencisi İbrahim Hakkı hazretleri türbe ve bahçesi sessizliğe büründü. Tarihi ve turistik mekan, salgının sona ermesiyle eski günlerine dönmeyi bekliyor.


Korona virüs nedeniyle ilçenin tarihi mekanlarının boş kaldığını belirten Kemal Gültekin adlı vatandaş, mekanların, kısıtlamanın sona ermesiyle eski günlerine geri döneceğini söyledi. Gültekin, "Kısıtlamalardan dolayı mezarlıklara gidemiyoruz. Buradan duamızı yapacağız. Allah kabul etsin” dedi.

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