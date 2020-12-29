İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te yoğun bakım yatak sayısı 33'e çıkarıldı

Korona virüs tedbirleri kapsamındaki ihtiyaçlar doğrultusunda Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım yatak sayısı artırıldı.


Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, yatak sayısının artırılmasıyla il dışına sevklerin azaltılmasının amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ve İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür'ün katkılarıyla pandemi döneminde ilimizin ihtiyaçları doğrultusunda kurumumuzda yetişkin yoğun bakım yatak kapasitesi hizmete açılacak 3. basamak 10 yataklı yoğun bakım ile yatak sayısı 33'e çıkarıldı" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.