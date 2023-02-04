Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı

Siirt'te bir haftadan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle Pervari ve Şirvan ilçelerinde bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Cevizağacı üs bölgesi ve Şirvan ilçesine bağlı Yayladağ ve Gümüş köyü yolları ulaşıma kapandı. Ulaşımın sağlanması için İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmalarına gece gündüz aralıksız devam ediyor. Yetkililer, ayrıca sürücüleri kar lastikleri takmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.