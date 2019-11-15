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Siirt'te yokuşu çıkamayan araç 3 kişiye çarptı

Siirt’te sürücüsünün yokuştan çıkamadığı araç, geri geri giderek yolda bulunan vatandaşlara çarptı.

Siirt'te sürücüsünün yokuştan çıkamadığı araç, geri geri giderek yolda bulunan vatandaşlara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezi Yeni Mahalle 1516 No'lu sokakta meydana geldi. Recep G., yönetimindeki 33 PE 344 plakalı araç yokuşu çıktığı sırada aracının hakimiyetini kaybetti. Kontrolsüz bir şekilde geri geri giden araç, yolda yürüyen vatandaşlara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralılar, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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