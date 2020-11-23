İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te yol çalışmalarına engel olan dev kayalar dinamitle patlatılıyor

Siirt’te yol çalışmalarına engel teşkil eden dev kayalar dinamit patlatılarak kaldırılıyor.

Siirt'te yol çalışmalarına engel teşkil eden dev kayalar dinamit patlatılarak kaldırılıyor.


Siirt, Şırnak ve Mardin'i bağlayacak olan yolda çalışmalar devam ederken, güzergahlardaki dev kayalıklar dinamitle patlatılarak ortadan kaldırıldı. Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyü yakınlarında yol yapımı için dinamitler patlatılıyor. Bölgedeki dev kayalıklar dinamitlerle patlatılan noktalarda yol çalışmalarına devam ediliyor. Dinamitlerin döşendiği alanda yaşanan patlamalar cep telefonu tarafından kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.