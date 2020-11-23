Siirt'te yol çalışmalarına engel olan dev kayalar dinamitle patlatılıyor

Siirt'te yol çalışmalarına engel teşkil eden dev kayalar dinamit patlatılarak kaldırılıyor.

Siirt, Şırnak ve Mardin'i bağlayacak olan yolda çalışmalar devam ederken, güzergahlardaki dev kayalıklar dinamitle patlatılarak ortadan kaldırıldı. Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyü yakınlarında yol yapımı için dinamitler patlatılıyor. Bölgedeki dev kayalıklar dinamitlerle patlatılan noktalarda yol çalışmalarına devam ediliyor. Dinamitlerin döşendiği alanda yaşanan patlamalar cep telefonu tarafından kaydedildi.