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Siirt'te yolcu otobüsleri denetlendi

Siirt’te polis ekipleri, Korona virüsle mücadele kapsamında araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmalarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Siirt'te polis ekipleri, Korona virüsle mücadele kapsamında araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmalarına yönelik denetim gerçekleştirdi.


Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir içi ve şehir dışı hizmet veren yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, şehir merkezine giren araç ve yolcu otobüslerini tek tek durdurarak yolcu sayılarını ve yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadığını kontrol etti. Ekipler, kurallara uymayan yolcuları, araç ve firma görevlilerini uyardı.


Ekipler, hijyen şartlarına uymaları yönünde şoför ve muavinlere uyarılarda bulundu.

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