İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Siirt'te yolun karşısına geçen çocuğa otomobil çarptı

Siirt’te yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Çocuk kazayı vücudunda oluşan kırıklarla atlattı.


Kaza, Siirt'in Pervari ilçe merkezinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Kadir Umay'a otomobil çarptı. Yaralanan Umay, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık oluşan Umay, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.