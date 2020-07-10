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Siirt'te yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

Siirt’te yolun karşısına geçmek isteyen 42 yaşındaki kadına otomobil çarptı.

Siirt'te yolun karşısına geçmek isteyen 42 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezi Kooperatif Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen kadına, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Fatma K., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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