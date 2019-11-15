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Siirt'te yüksekten düşen 1 kişi yaralandı

Siirt’te güneş enerjisinin borusunu değiştirmek için evin çatısına çıktığı esnada tahta merdivenin kırılması sonucu 4 metre yüksekten düşen 1 kişi yaralandı.

Siirt'te güneş enerjisinin borusunu değiştirmek için evin çatısına çıktığı esnada tahta merdivenin kırılması sonucu 4 metre yüksekten düşen 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Şirvan ilçesi Kırtepe köyünde meydana geldi. Abdulbari T., güneş enerjisi borusunu tamir etmek için evin çatısına çıktığı esnada tahta merdivenin kırılması sonucu 4 metre yüksekten düşerek yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralı Abdulbari T. Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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