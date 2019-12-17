İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te yüzde 40 hibeli düve alımı destek başvuruları başladı

Siirt Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, yüzde 40 hibeli düve alım desteği başvurularının başladığını söyledi.


Siirt'te yüzde 40 hibeli düve alımı destek başvuruları başladı. Konu ile ilgili bilgilendirmede bulunan Demirhan, sisteme kayıtlı ve işletme kapasitesini 10 başa tamamlayacak işletmelere düve alım bedelinin yüzde 40'ı oranında hibe verileceğini söyledi. Demirhan, "Tarım ve hayvancılık alanında bölgemiz ve ülkemiz için yüksek katma değer oluşturan ilimiz için çok faydalı olacağına inandığımız yüzde 40 hibeli düve alım desteğine ilimiz yetiştiricilerinin rağbet göstereceğine inanıyoruz. TÜRKVET sistemimize kayıtlı işletmeler desteklemeye başvurabileceklerdir. Yapılacak başvurular sistem üzerinden oluşacak puanlama sistemi sonunda değerlendirilecektir. Gazi ve birinci derece şehit yakını olan başvuru sahipleri puanlama harici olup doğrudan destekleme kapsamına alınacaktır. Detaylı bilgi Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlüklerimizden alınabilecektir" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.