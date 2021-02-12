Siirt'te zabıta ekiplerinden kaldırım işgali denetimi

Zabıta ekipleri tarafından şehir merkezinde bulunan cadde, sokak ve bulvarlarda faaliyet gösteren esnafların denetlendiğini belirten belediye yetkilileri, Güres Caddesindeki işgal ile ilgili esnafa yazılı olarak işgallerin kaldırılması konusunda tebligatta bulunulduğunu belirtti. Bir sonraki yapılacak kontrol sonrası, kaldırım işgalinin devam etmesi halinde cezai işlemler yapılacağı kaydedilirken, kaldırım işgallerine izin verilmeyeceğini ve bu konuda denetimlerin süreceği vurgulandı.