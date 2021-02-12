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Siirt'te zabıta ekiplerinden kaldırım işgali denetimi

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte kaldırım işgali yapan esnafı denetleyerek uyarıda bulundu.


Zabıta ekipleri tarafından şehir merkezinde bulunan cadde, sokak ve bulvarlarda faaliyet gösteren esnafların denetlendiğini belirten belediye yetkilileri, Güres Caddesindeki işgal ile ilgili esnafa yazılı olarak işgallerin kaldırılması konusunda tebligatta bulunulduğunu belirtti. Bir sonraki yapılacak kontrol sonrası, kaldırım işgalinin devam etmesi halinde cezai işlemler yapılacağı kaydedilirken, kaldırım işgallerine izin verilmeyeceğini ve bu konuda denetimlerin süreceği vurgulandı.

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