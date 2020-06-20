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Siirt'te zehir tacirlerine darbe

Siirt’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 7 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 7 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Baykan ilçesi Veysel Karani uygulama noktasında şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 kilo 7 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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