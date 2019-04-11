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Siirt'te zırhlı polis aracı devrildi

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zırhlı polis aracı devrildi.

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zırhlı polis aracı devrildi. Araçta bulunan polisler kazayı sıyrıklarla atlattı.


Kaza, Siirt-Kurtalan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, zırhlı polis aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, araçta bulunan yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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