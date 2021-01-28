Siirt'teki barajlarda doluluk oranı, yağışlarla birlikte arttı

Siirt'te bulunan Türkiye ve Avrupa'nın en büyük barajı olan Çetin Barajı ile Alkumru Barajında su doluluk oranı, son dönemlerde etkili olan yağışlarla birlikte arttı.

Son haftalarda yaşanan kuraklık nedeniyle su doluluk oranları düşen barajlarda doluluk oranı son günlerde devam eden yağışlarla birlikte artmaya başladı. Bugün itibariyle Çetin Barajında doluluk oranı yüzde 76, Alkumru Barajındaki doluluk oranı ise yüzde 74 seviyesine çıktı. Artışın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.