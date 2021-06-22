İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'teki kazada ağır yaralanan polis memuru hayatını kaybetti

Siirt’in Eruh ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Mustafa Demircioğlu, hayatını kaybetti.

Siirt'in Eruh ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Mustafa Demircioğlu, hayatını kaybetti.



Kaza, ilçeye bağlı Bayramlı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DCM 576 plakalı otomobil ile 01 ABL 652 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Eruh İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Mustafa Demircioğlu (31), Yemlihan Teğin ve Azat Teğin yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan polis memuru Mustafa Demircioğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Şehit olan polis memuru için yarın İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlenecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.