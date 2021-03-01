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Siirt'teki silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi

Siirt’te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 3’e yükseldi.

Siirt'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi.


Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Kurtalan Caddesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen saldırgan ile Ö.Z., M.Z. ve S.Z. arasında silahlı kavga çıktı. Olayda kurşunların hedefi olan Ö.Z., M.Z. ve S.Z. ağır yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurşunların hedefi olan Ö.Z. olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kalbi duran S.Z. ve M.Z., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu hayata döndürüldü. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan M.Z. ve S.Z., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Saldırgan güvenlik güçleri tarafından yakalanırken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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