Siirt'ten 22 ülkeye mücevher ihraç ediliyor

İhraç ettiği ülkeler arasında İsrail ve Amerika da var.

Acet, hobi olarak başladığı bu işe profesyonel olarak devam ediyor. Ham olarak aldığı farklı taşları işleyip 22 ülkeye ihraç ettiğini söyleyen Acet, işlediği taşlara talebin her geçen gün arttığını söyledi.

Acet, “Mücevher işine 10 yıl kadar önce hobi olarak başladım. Son 7 yıldır da profesyonel olarak yapmaktayım. İzmir, Antalya ve İstanbul'da bu işi ağırlıklı yapıyordum. Güneydoğu'da bu taşlar fazla bilinmediği için biz doğal taşları hem tanıtmak için hem de bulunduğumuz il ve ilçede istihdam olması için Güneydoğu'ya taşıdık mağazamızı. Burada şu an bu işi faal olarak yapmaktayız, aynı zamanda buradan 22 ülkeye mücevher ihraç etmekteyiz. Ağırlıklı olarak Amerika ve İsrail'e gönderim sağlamaktayız. Bunun yanında 13 kişinin çalışabileceği 1 buçuk milyon liralık bir yatırımımızın olduğu kesimhane atölyesi açıyoruz burada. 6 tane kesim makinesi ile çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Onun dışında gönderdiğimiz ülkelerin sayısını yükseltmeye çalışacağız” dedi.

Ülke ekonomisine büyük katkı

Acet, “Avrupa'nın birçok ülkesine de bu taşları göndermekteyiz. Dünya'nın farklı ülkelerinden taşları ham olarak almaktayız. Bulunduğumuz ilçede bunları tekrardan işleyip mücevher haline getirip dünya pazarına çıkarıyoruz. Bu da ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlamaktadır” diye konuştu.