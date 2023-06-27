Siirt'ten 34 ülkeye böğürtlen ihraç ediliyor

Siirt'in Kurtalan ilçesi Yunuslar köyünde yıllardır üretimi yapılan böğürtlende istenen sonuçlar alındı. 230 dönümlük arsa üzerinde üretilen böğürtlen, iç pazarın dışında 34 ülkeye ihraç ediliyor.

Siirtli bir girişimci tarafından 230 dönüm alan üzerinde Türkiye'nin en büyük toplu üretimi alanı oluşturuldu. Oluşturulan üretim alanından elde edilen böğürtlen, iç pazar dışında Ortadoğu, Uzakdoğu, Dubai, Kuveyt, Katar, Sudi Arabistan, Uzakdoğu'da Malezya, Hong Kong, Singapur, Maldivler gibi ülkelere ihraç edilmeye başlandı.

230 dönüm alan üzerinde 12 çeşit böğürtlen üretimi yapıldığını dile getiren Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, böğürtlenlerin çoğunun farklı ülkelere ihraç edildiği ve bu tür katma değeri yüksek ürünlerin üretimi ve yaygınlaştırılması için çalışmaların devam edeceğini söyledi. Demirhan, “Siirt'te şu anda Türkiye'nin en büyük böğürtlen bahçesindeyiz. Yaklaşık olarak 230 dönümlük bir alanda böğürtlen yetiştiriliyor. Yaptığımız böğürtlen üretiminin büyük bir çoğunluğu uzak doğuya ihraç edilmektedir. Geri kalanlarda zincir marketlerde değerlenmektedir. Böğürtlen gibi bu tür ürünler bir malından yüksek verim veren ve yüksek getirisi olan ürünlerdir. Bu çeşitlerin artırılması hem istihdamı hem de ilimizin ekonomisine katkı sunan büyük önem taşımaktadır. Burada 230 dönüm alanda 12 çeşit böğürtlen üretimi yapılmaktadır ve üretimin tüm sezona yayılması hedeflenmektedir. Bu tür katma değeri yüksek ürünlerin üretimi ve yaygınlaştırılması için çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

Ürettikleri böğürtlenleri birçok ülkeye ihraç ettiklerini söyleyen Mehmet Salih Ceylan adlı üretici, hedeflerinin böğürtlenleri dünyaya ihraç etmek olduğunu söyledi. Ceylan, “Bu alanda pek çok meyve denemesi yapılıyor. Şu anda içinde bulunduğumuz böğürtlen tarlası önemli bir unsur burada. Biz şu anda Türkiye'de tek parça en büyük böğürtlen bahçesini inşa ettik. 230 dönümde böğürtlen üretimi yapıyoruz. Buradan üretilen böğürtlenin tazesini Ortadoğu, Uzakdoğu, Dubai, Kuveyt, Katar, Arabistan, Uzakdoğu'da Malezya, Hong Kong, Singapur, Maldivler gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Bunun haricinde meyve suyu konsantresi üretiyoruz. Ürettiğimiz meyve suyu ürünlerini de Avrupa başta olmak üzere Ortadoğu ve Uzakdoğu'da 34 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ürünlerin şu anda 14 çeşidinin denemesi devam ediyor. Bölgeye adaptasyonu ile ilgili çalışmalarımız sona erdiğinde umuyoruz ki bu bölge için yeni alternatif bir ürün olarak sözleşmeli üreticilik yaptırabileceğimiz insanlara yeni bir gelir kapısı açmış oluruz. Bizim şu an itibariyle böğürtlen tarımı ile ilgili hedefimiz katma değeri yüksek bir ürün ve 5 ile 10 dönüm arasındaki bir büyüklükte bir ailenin bir yıllık geçimini sağlayabilecek bir üretim modeli gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.