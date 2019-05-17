Siirt'ten acı haber

Siirt'in Eruh ilçe kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca çıkan çatışmada yaralanan korucu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre, Siirt'in Eruh ilçesinde Üsteğmen Ersan Yenici adına düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda yaralanan iki korcu tedavileri yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 1 çocuk babası Reşit Koçak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin naaşının 3. Komando Tugayı'nda yapılacak törenin ardından defnedileceği öğrenildi.