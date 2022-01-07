Siirt'ten Çin'e yarım milyon dolarlık fıstık ihracatı yapıldı

Siirt Fıstığı İşleme Sanayi ve Ticaret AŞ; Almanya, Romanya ve Belçika'dan sonra, Çin'e yarım milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Yurtiçinde önemli satış rakamları ve pazar payına ulaşan Siirt Fıstığı İşleme Sanayi ve Ticaret AŞ; ihracatlarına devam ediyor. Şirket bünyesindeki tesiste işlenip, paketlenen Siirt fıstığına katma değer sağlanıp tüm dünyaya tanıtılmasını amaçladıklarını söyleyen Siirt Fıstığı İşleme Sanayi ve Ticaret AŞ. Müdürü Sinan Çelik, Siirt fıstığının küresel pazarda yerini daha güçlü bir şekilde almasını hedeflediklerini söyledi.

"Farklı ülkelere de ihracat yapmak için uğraş vermekteyiz"

Çelik, ürünlerini işletmelerinde hazır hale getirdiklerini kaydederek, “İhracatta nasıl hale hazır hale getirdiğimiz ise en hijyenik koşullarda, en modern şekilde kapasiteyi en iyi şekilde kullanarak hazırlıyoruz. Ürünlerimizi patentli markalarımızla yurt içi ve yurt dışına ihraç ediyoruz. En son ihracatımızı Çin'e yaptık. Romanya, Belçika ve Almanya'dan sonra Çin'e de ihracatta bulunduk. Başlangıç olarak yarım milyon dolar değerinde fıstığı Çin'e gönderdik. Tabi bunun devamını istiyorlar. Ürünümüzü beğendiler. En hijyenik koşullarda, en güzel şekilde Siirt fıstığını gönderdiğimiz için elbette devamını da istiyorlar. Farklı ülkelere de ihracat yapmak için uğraş vermekteyiz. Bağlantılarımızı sürdürmekteyiz” dedi.