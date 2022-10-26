Siirt'ten şehir dışına hasta sevkleri yüzde 75 azaldı

Siirt'te sağlık alanında yapılan yatırımlar il dışına hasta sevklerini büyük ölçüde azalttı. Vatandaşlar, sağlık alanında yapılan yatırımlarla, kaliteli sağlık hizmeti almanın mutluluğunu yaşıyor.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Şaban Kılıç, hastaneye alınan modern cihazlar ile vatandaşların il dışına sevk edilmesinin büyük ölçüde önüne geçtiklerini söyledi.

Hastaneye alınan son teknoloji cihazlar ile şehir dışına hasta sevklerinin büyük ölçüde azaldığını dile getiren Kılıç, "Daha önceleri Siirt bölgesinde iğne enjeksiyonlar yapılmıyordu ve bu insanlar il dışına sevk edilmek zorunda kalıyordu. Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmamızla beraber gelişen son teknolojik cihazların hastanemize alınmasıyla il dışına sevklerimiz büyük oranda azaldı. Hemen hemen yok denecek kadar az, belli başlı bazı hastalıkları sevk etmekteyiz. Şu an haftada 50 tane iğne yapıyoruz. Bu hastaların hepsi önceden Diyarbakır'a gitmek zorunda kalıyordu" dedi.

"Alınan cihazlarla hastaların sıkıntılarını gidermiş olduk" diyen Dr. Kılıç, "Son yıllarda almış olduğumuz bu teknolojik cihazlarla son sistem cihazlar hastanemize yerleştirildi. Bu cihazlarla güvenli cerrahiler yapmaktayız. Bu sayede il dışına da sevkleri azaltmış bulunmaktayız. Ben haftada 50 katarakt ameliyatı almaktayım. Bu katarakt hastalarının birçoğunu da sevk ediyorduk ama şimdi çok zor dediğimiz katarakt hastaları bile güvenle alabiliyoruz hastanemizde" ifadelerine yer verdi.