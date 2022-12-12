Siirt'ten ülke ekonomisine 100 milyon dolar katkı sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay başkanlığındaki heyet Siirt'te bulunan baraj göl havzalarında ve su kaynaklarında ölçüm, inceleme ve tespitlerde bulundu. Yapılan incelemelerde balık yetiştiriciliği ile ülke ekonomisine 100 milyon dolar katkı sağlanabileceği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı organizasyonunda, Siirt Valiliği himayesinde, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun daveti üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay başkanlığındaki heyet Siirt'te bulunan baraj göl havzalarında ve su kaynaklarında ölçüm, inceleme ve tespitlerde bulundu.

Siirt baraj göl havzaları ve su kaynaklarında ölçüm yapan su ürünleri yetiştiriciliği i iş insanları yaptıkları incelemeler sonunda Siirt'te 15 bin ton üzerinde balık yetiştirilebileceği, 100 milyon doların üzerinde ihracat yapılabileceği ve ilk etapta 300, tesislerin devreye girmesi ile bin üzerinde istihdam sağlanabileceği dile getirildi.

Heyet, Siirt'te bulunan Çetin Barajı, Alkumru Barajı, Kirazlı Barajı göl havzalarında ve su kaynaklarında incelemeler yaparak Siirt'te su ürünleri yetiştiriciliği imkânlarını ve üretim potansiyelini araştırdı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay başkanlığındaki heyette Su Ürünleri Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkan Vekili ile birlikte 1.6 milyar dolarlık Türkiye balık ihracatının yüzde 70'ini yapan 15 iş insanı yer aldı.

Karadeniz'de son yıllarda Türk somonu yetiştiriciliği ile yakalanan başarı, balık yetiştiriciliğini sadece denizlerde değil, iç sularda da aranan bir üretim ve istihdam alanı haline geldiğini söyleyen Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Siirt'in Şirvan, Pervari, Tillo ilçelerinde bulunan baraj ve akarsularını 15'den fazla iş insanı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ekibi incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Atalay, “Güvenlik açısından herhangi bir sıkıntı olmadığı, yatırım imkânlarının ve yeterli işgücünün bulunduğu, bölgede ve Siirt'te bulunan potansiyelden üretime ve istihdama katkı açısından en üst düzeyde faydalanılmaya çalışılacaktır” dedi.

Su Ürünleri Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkan Vekili Özerdem Maltaş ise, “Birliğimiz üyesi iş insanları ile Siirt bölgesinde bulunan barajlarda ve sularda teknik incelemelerimizi yaptık. İncelemelerimiz sonunda iş insanlarımız su ürünleri yetiştiriciliği alanında ciddi potansiyel görerek Siirt'te yatırım kararı almışladır” diye konuştu.

Heyet tarafından 2 gün boyunca yapılan ölçüm, inceleme ve tespit sonucunda Siirt'te bulunan baraj göl havzalarında ve su kaynaklarında su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasının imkân ve potansiyeli bulunduğu kanaatine varıldı.

Su Ürünleri Yetiştiricileri Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yatırım sürecini başlatmak üzere yatırım izni için müracaatta bulundular.