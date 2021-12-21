Silaja talep arttı

Silajın fiyatı uygun olunca talep artışı oldu.

Merkeze bağlı Gökçebağ beldesine bağlı Sütlüce mezrasında göçebeler mısır atıkları olan silaja yöneldi. Besici İhsan Keşli, göçebelerin kilosu 1 lira olan silaja yoğun talep gösterdiklerini söyledi.

Yıllardır hayvan yetiştiriciliği yaptığını aktaran Keşli, göçebe hayvancılıkla uğraştığını dile getirdi. Keşli, “Kışın gelmesiyle hayvanları dışarı salamadığımız için silaj veriyoruz. Göçebelik, hayvancılık çok zor. Bize bu konuda destek verilirse çok seviniriz” dedi.