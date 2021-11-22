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Şirvan İlçe Kaymakamı Hasar, okul servis araçlarını denetledi

Siirt Şirvan İlçe Kaymakamı Recep Hasar okul servis araçlarında kontroller yaparak öğrencilere maske dağıttı.


Ara tatilden sonra eğitimin başlamasıyla birlikte geleceğin güvencesi olan öğrencilerin okul servis araçları ile okullarına gidiş ve gelişlerinin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde sağlanması için Şirvan İlçe Kaymakamı Recep Hasar'ın da katılımıyla jandarma ekiplerince taşıma hizmeti yapan araç ve sürücüler 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği' ve diğer mevzuatlar çerçevesinde denetlendi. Uygulamaya katılan Kaymakam Hasar, Şirvan-Cevizlik üçyol mevkiinde ekipler ile beraber 24 okul servisi aracını denetledi. Denetim de kurallara uymayanlara idari para cezası uygulandı. Öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları ve maske takıp takmadıkları kontrol edildi.


Kaymakam Hasar, öğrencilere maske dağıtarak, derslerinde başarılar diledi. Denetimlerin aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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