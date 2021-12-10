İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şirvan Kaymakamı Hasar, köy okullarında öğrencilerle bir araya geldi

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Ormanlı ve Gözlüce köy okullarını ziyaret eden Şirvan İlçe Kaymakamı Recep Hasar, okulların ihtiyaçları konusunda öğretmenlerden bilgi alarak öğrencilerle sohbet etti.

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanlı ve Gözlüce köy okullarını ziyaret eden Şirvan İlçe Kaymakamı Recep Hasar, okulların ihtiyaçları konusunda öğretmenlerden bilgi alarak öğrencilerle sohbet etti.


Kaymakam Hasar, öğrencilere Şirvan kaymakamlığınca hazırlanan çocuk dergisi dağıttı. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Hasar, öğrencilere bol bol kitap okumaları konusunda uyarıda bulunarak derslerinde başarılar diledi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.