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Şirvan Kaymakamı İnan'ın koruma ve futbolcuları darp ettiği iddiası

Siirt Amatör Ligi’nde mücadele eden Şirvanspor ile Eruh Gençlikspor karşılaşmasında saha karıştı.

Siirt Amatör Ligi'nde mücadele eden Şirvanspor ile Eruh Gençlikspor karşılaşmasında saha karıştı. Şirvan Kaymakamı Memiş İnan'ın Eruh Kaymakamı Murtaza Dayanç'ın koruması ve Eruhsporlu futbolcuları darp ettiği iddia edildi.


Şirvanspor deplasmanında oynanan karşılaşma, Eruh Gençlikspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşma sonrası Şirvan Kaymakamı Memiş İnan'ın sahaya inerek önce futbolcuları darp ettiği, ardından da tartıştığı Eruh Kaymakamı Dayanç'ın korumasına saldırdığı öne sürüldü. Olay sonrası Kaymakam Dayanç'ın koruması Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaymakam İnan'ın sahada görevli polislere konuk ekipten bazı isimleri gözaltına almaları talimatı da verdiği iddia edilirken, yaşanan olay bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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