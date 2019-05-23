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Şirvan'da araç dereye uçtu: 1 yaralı

Siirt’in Şirvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın dereye uçması sonucu bir kişi yaralandı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın dereye uçması sonucu bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre olay, Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyü yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 MSF 71 plakalı araç dereye uçtu. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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