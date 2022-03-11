SIÜ Rektörü Prof. Dr. Şındak, STK'larla bir araya geldi

Dr. Nihat Şındak, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Siirt Üniversitesi Konuk Evi'nde düzenlenen programda konuşan Prof. Dr. Nihat Şındak, üniversite ile sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğinin artırılmasına değindi.

Üniversite ile sivil toplum kuruluşlarının sorumluluklarının aynı olduğunu ifade eden Şındak, "Bunun için birbirimizi dinlemeye, birbirimizin sesine ses katmaya ihtiyacımız var. Çocuklarımızın, gençlerimizin gerçekleştirecekleri, kendilerini ifade edecekleri alanların sağlanması için hep birlikte çalışmamız gerekir" dedi.

Rektör Şındak, Tıp Fakültesine yönelik soru üzerine, en kısa sürede faal hale gelmesi için üniversite olarak sorumluluklarının gereğini yaptıklarını aktararak, "Yeni ortaya çıkan gereklilikleri de bir an önce gerçekleştirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bunun için Cumhurbaşkanlığı Strateji Dairesi ile tekrar görüşerek Yüksek Öğretim Kurulu'na Diş Hekimliği Fakültesi için başvuruda bulunduk" diye konuştu.

Programa, Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Şeker, Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.