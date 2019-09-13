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Sobacılık mesleği tarih oluyor

Siirt’te doğalgaz ve elektrikli ısıtıcıların kullanımının artması ile bitme noktasına gelen sobacılık mesleğinin son temsilcisi Şükrü Oduncu, bakırcılar çarşısında ayakta durmaya çalışıyor.

Siirt'te doğalgaz ve elektrikli ısıtıcıların kullanımının artması ile bitme noktasına gelen sobacılık mesleğinin son temsilcisi Şükrü Oduncu, bakırcılar çarşısında ayakta durmaya çalışıyor.


Sobacılık mesleği, her geçen gün gelişen teknoloji ve enerji kullanımının artmasından dolayı can çekişen meslekler arasındaki yerini almaya başladı. Mesleğin her geçen gün kaybettiğini belirten Şükrü Oduncu, Siirt'te bir zamanlar en gözde mesleklerden birisi olan sobacılık mesleğinin şimdilerde sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen ustalar tarafından icra edildiğini, çırak bulamamaları durumunda mesleğin kısa sürede yok olmaya yüz tutacağını belirtti. Siirt'te çekiç sesinin eksik olmadığı bakırcılar çarşısında soba ustası olmadığını belirtin Oduncu, bu meslekte eleman yetişmemesi ve gerekse diğer ısıtıcıların revaçta olması sebebi ile büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi. 50 yıldır sobacılık işi yapan 65 yaşındaki soba ustası Oduncu, “Doğalgaz Siirt'e geldikten beri soba çok fazla gitmiyor. Şirvan, Pervari, Eruh olmazsa zaten sobalar satılmıyor. Bu işin kaybolmaması için uğraşıyoruz. Bu mesleğin son temsilcisi benim. Ben sağ kaldığım müddetçe bu işle uğraşacağım. Bu mesleğin kaybolmaması için biz ayakta tutuyoruz. Eskiden 300-400 soba yaparken şimdi 50 soba yapmıyoruz. Bu köylü arkadaşlar olmazsa Siirt'te soba satılmıyor” dedi.

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