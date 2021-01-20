Sobalar elde kaldı, satıcılar umduklarını bu yıl bulamadı

Siirt'te yoğun kar yağışı ve oluşan soğuk havalara rağmen soba satışlarında hareketlilik yaşanmadı. Siirt Bakırcılar Çarşısında faaliyet gösteren sobacılar, doğalgazın yaygınlaşmasıyla sobaya olan talebin bitme noktasına geldiğini söyledi.

Siirt'te kurak geçen uzun bir aradan sonra yağışların gelmesiyle işlerinin hareketleneceğini bekleyen sobacılar, bu yıl umduklarını bulamadı. Sobacı Kadir Göz, evlerde doğalgaz kullanımının yaygınlaşması nedeniyle sobaların artık tercih edilmediğini dile getirdi. Yıllardır babadan kalma soba imalatçılığı yapan Kadir Göz, doğalgaz kullanımının yaygınlaşması ile birlikte soba satışlarının tamamen durduğunu belirtti.

Bu yıl iş yapamamaktan yakınan soba satıcısı Göz, “10 yıldır soba mesleğini yapıyorum. 10 yıldır böyle durgunluk görmedik. Bayağı havalar kurak geçtikten sonra yağmur, kardan hemen etkilenmedi soba satışları. Yine durgundur. Bu da doğalgazdan kaynaklanıyor. Doğalgaz bayağı işleri bitirdi. Doğalgaz Siirt'in bütün çevresini kapladığı için de satışlarımız bayağı düşüktür. Köyden kente yerleşmeler olduğu için soba satışlarımız bayağı durgundur. Şuan bütün sobaları bitirmemiz gerekirken baya elimizde soba kaldı. Bu sene kış sezonunu umduğumuzu bulamadık” dedi.