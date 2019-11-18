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Soğuk hava bastırdı göçerler dönüş yoluna geçti

Siirt’te mayıs aylarında yaylalara çıkan göçerler, kasım ayı ile beraber şehir merkezlerine dönmeye başladı.

Siirt'te mayıs aylarında yaylalara çıkan göçerler, kasım ayı ile beraber şehir merkezlerine dönmeye başladı.


Havaların soğumasıyla birlikte yayladan dönen göçerler şehre ulaştı. Siirt'te gelen göçerler, Botan çayı üzerinden eski Eruh kara yolunu kullanarak Şırnak'ın Cizre ilçesine ulaşmaya çalışıyor. Sürüyle birlikte yol alan göçerlere sürü köpekleri de eşlik ediyor.


Kışın gelmesiyle dönüş yoluna girdiklerini belirten göçerlerden Nurettin Yalçın, zorlu araziden geçerken günübirlik kış çadırları kurduklarını geceyi bulundukları arazide geçirdiklerini ve günün aydınlanmasıyla birlikte yol almaya devam ettiklerini söyledi. Yalçın, "Yaklaşık 3 ay yaylada kaldık. Kış geldi memlekete dönüyoruz. Siirt'te çadır kurmuştuk. Yavaş yavaş gidiyoruz. Toplam 5 sürüyüz bin tane koyun var" dedi.

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