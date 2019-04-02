STSO Başkan Kuzu, çivi ve çelik hasır fabrikasını ziyaret etti

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, Başkan Yardımcısı Abdulkadir Demirhan, Kuzu Yapı İnşaat Madencilik Turizm Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından Organize Sanayi Bölgesinde kurulan Kuzu Çivi ve Çelik Hasır fabrikasını ziyaret ederek, Orhan Kuzu'dan fabrika hakkında bilgi aldı.

Orhan Kuzu, çivi ve çelik hasır fabrikasının 8 dönüm üzerinde kurulduğunu, 2 bin 750 bin metrekare kapalı alanı olan fabrikanın, ilk etapta günlük 5 bin ton çivi, 4 bin ton günlük tel üreteceğini ilerleyen dönemde günlük kapasiteyi artıracaklarını söyledi.

STSO olarak yerli ve milli üretimi desteklemek için üye ziyaretleri gerçekleştirdiğini hatırlatan Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Güven Kuzu, "Son dönemde yaşanan ekonomik saldırılarla zaten çok farkında olduğumuz yerli ve milli üretimin önemini bir kat daha iyi anladık. Şehir ekonomisini geliştirmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için tek yol çalışmak ve üretmektir. Üretim sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin özellikle dış pazarlara açılmalarına katkıda bulunabilmek amacıyla önümüzdeki dönemde oda organizasyonuyla bir dizi yurt dışı iş gezisi düzenleyeceğiz. Firmaların bu gezilere katılımı yararlı olacaktır. Üyelerinin odadan beklentilerine her zaman önem vereceğiz. Bu ziyaretlerde hem firmaların çalışma ortamlarını ve faaliyetlerini yerinde gördük, hem de talep ve beklenti anlamında birçok not aldık” dedi.