İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

STSO Başkanı Kuzu, TOBB Güneydoğu Anadolu Bölge toplantısına katıldı

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Güneydoğu Anadolu Bölge toplantısına katıldı.


Bölge illerindeki oda ve borsa başkanlarının katıldığı çevrimiçi toplantıda üyelerin sorunlarını aktaran Başkan Kuzu, toplantının verimli geçtiğini söyledi. Kuzu, "Salgının ekonomiye etkilerini azaltmak için üyelerimizin sorunlarını tespit edip TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na aktardık. Sağ olsun başkanımız her zaman oda ve borsa başkanları ve üyelerin yanında oldu. Sorunların aşılması için bizlere yardımcı oldular. Salgın nedeniyle ülke olarak zor günler geçiyoruz. Bu sıkıntılı günleri hep birlikte atlatacağımıza ve önümüzdeki günlerde atılacak adımlar ile üyelerimizin yaşadığı sıkıntıların da en aza indirileceğine inanıyoruz" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.