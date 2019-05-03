STSO Başkanı Kuzu'ya hizmet şeref ödülü

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 75. Genel Kurulu'nda TOBB bünyesinde 20 yıllık hizmeti olduğundan dolayı hizmet şeref belgesi ödülüne layık görüldü.

Kuzu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılımıyla TOBB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen hizmet şeref belgesi ve plaketleri ile proje ödülleri, törenine katıldı. Kuzu, TOBB'un 75. Genel Kurulu'nda TOBB bünyesinde 20 yıllık hizmeti olduğundan dolayı hizmet şeref belgesi ödülüne layık görüldü.

Törende bir konuşma yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa proje yarışmasında finale kalanları ve camiaya uzun süredir hizmette bulunan delegeleri ödüllendirdiklerini hatırlatarak, "Bu tabloyla hepimiz iftihar edelim. Odalarımız-borsalarımız adeta proje fabrikası haline geldi. Çalışıyor, üretiyor, şehirlerine yeni eserler kazandırıyor, üyelerimize daha çok hizmet sunuyorlar. Sadece yurt içinde değil, dışarıda da bayrağımızı dalgalandırıyorlar. ICC'de, CACCI'de, dereceye giren, en iyi proje ödülleri kazanan, çok sayıda Oda-Borsamız ve kadın girişimcimiz var. Camiamızın ulaştığı bu seviye sizlerin eseri. Hepinizle ayrı ayrı iftihar ediyorum” dedi.

Siirt TSO heyeti ertesi gün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) salonunda gerçekleştirilen 75. genel kurul toplantısına katıldı.