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STSO personeli kan verdi

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) yöneticileri ile çalışanları, kan bağışı kampanyasına destek verdi.


Kızılay Siirt Şubesi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası çerçevesinde kan verdiklerini belirten STSO Başkanı Güven Kuzu, kan bağışının büyük bir önem taşıdığını söyledi. Kuzu, oda olarak her zaman Kızılay'ın bu çalışmalarına katkı sunmaya hazır olduklarını kaydetti. Kuzu, "Kızılay Siirt Şubesi kan bağış kampanyasında önemli çalışmalara imza atıyor. Kan bağışı büyük ve hayati bir önem taşıyor. Biz de oda olarak bu kampanyaya destek verdik. Herkesi kan vermeye davet ediyorum" dedi.

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