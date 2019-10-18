STSO'da dış ticaret bilgilendirme semineri düzenledi

STSO konferans salonunda gerçekleştirilen seminere oda üyelerinin yanı sıra davetliler katıldı. Seminerin oldukça verimli geçtiğini belirten, STSO Başkanı Güven Kuzu, oda olarak her zaman üyelerinin yanında olduğunu, üyelerin sorunlarını dinleyip sorunlarına yönelik çözüm önerilerini kaydedip bunları ilgili merciler ile paylaştıklarını belirtti. Kuzu, “İhracatta sağlanan devlet yardımları, yurt dışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesi, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi, pazar araştırması ve pazara giriş desteği, e-ticaret sitelerine üyelik desteği, pazara giriş belgelerinin desteklenmesi, Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve TURQUALITY'nin desteklenmesi ile yurt dışı birim, marka ve tasarım destekleri, ülke sunumu, BAE pazarına ihraç imkanları, Türk Eximbank ihracat kredi sigorta ve garanti programları ile ilgili başlıca konularda bilgilendirmelerde bulunuldu” dedi.