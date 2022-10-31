Sürücülere ucuz malzeme uyarısı: Bin TL'lik masraftan kaçarken 30 bin TL ödemeyin

Siirt'te havaların soğumasıyla birlikte sanayi ustaları, sürücüleri kışlık bakım yapmaları konusunda uyardı. Ucuz ürün kullanmanın araca zarar verdiğini kaydeden oto tamir ustaları, merdiven altı ürünlerin zaman zaman 30 bin TL'lik masraflara da neden olabildiğini belirtti.

Siirt'te, havaların soğumasıyla birlikte sanayi ustaları, sürücüleri kışlık bakım yapmaları konusunda uyardı. Oto tamir ustası Ferhat Tekin, sürücülerin kışlık bakımları yapmadıkları takdirde yüksek meblağlarla karşı karşıya kalabileceklerini söyleyerek uyarıda bulundu.

Siirt'te soğuk havalar etkisini göstermeye başlarken oto tamir ustası Tekin, araç sahiplerini antifriz, yağ bakımları ve kışlık lastik takmaları konusunda uyardı. Kış bakımının muhakkak yapılması gerektiğini ve özellikle antifriz bakımının en önemlisi olduğunu dile getiren Tekin, ani soğumalarda antifriz eksikliğinin araçta bloğun patlamasına, motorun kirlenmesine sebep olabileceğini ve 500 liralık bir bakım yapılmadığı zaman 10 bin liralık masrafın çıkabileceğini söyledi. Kışlık bakımların önemli olduğunu ve geciktirilmemesi gerektiğini belirten Tekin, “Kış geldi. Kışlık bakımlarımızı mutlaka yaptıralım 500 TL'lik masraftan kaçınıp 10 bin liralık masraf karşımıza çıkmasın, antifrizi kontrol ettirelim, yağ ve periyodik bakımlarımızı yaptıralım. Mutlaka lastiklerimizi kış lastiği olarak değiştirelim. Güvenli sürüşler hayırlı yolculuklar dilerim” dedi.

Ucuz malzeme kullanmak size pahalıya patlayabilir

Araç sürücülerinin kışlık bakımlarını yaparken mutlaka kaliteli ve bilindik yerlerden ürünlerini almaları konusunda uyaran oto yedek parça satıcısı Serdar Özyeşil, merdiven altı ürünlerden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu. Özyeşil, “Sonbahardayız. Araçlarımız yoğun bir şekilde geliyor, kışlık bakımlarını yapıyor. Yağ değişimi ve araçlarına antifriz koyuyor. Yazın da kışın da antifriz koymak lazım. Bunun dışında antifrizin kaliteli olması lazım. Kışlık bakımlarımızı yaptığımız zaman bin ile 2 bin TL'den kaçıp ucuz malzeme veya yapmayıp bıraktığımız zaman ucuz malzeme kullandığımız zaman motora, bloğa ve hortumlara zarar veriyor. Hiç koymadığımız zaman kışın donuyor ve patlamaya neden oluyor. Sizin bin TL veya 2 bin TL'lik masraftan kaçmışken 20- 30 bin TL, aracına göre 40 ile 60 bin TL masraf çıkartıyor. Sizin bin TL'niz 60 bin TL oluyor. Onun için daha havalar soğumadan kışlık bakımlarımızı yapalım. Kaliteli ürünler, faturalı ürünler kullanalım. Ürünlerimizi bildiğimiz parçacılardan alalım” diye konuştu.