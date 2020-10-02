Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt İpekyolu mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Ford marka 56 AR 717 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada sürücü yara almazken araçta maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.