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Sürüden ayrılan koyunları kurt kaptı

Siirt’in Şirvan ilçesinde sis nedeniyle sürüden ayrılan koyunlar kurtların saldırısına uğradı, 28 koyun telef oldu.

Siirt'in Şirvan ilçesinde sis nedeniyle sürüden ayrılan koyunlar kurtların saldırısına uğradı, 28 koyun telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyünde koyun otlatan Mehmet Kaygu, yoğun sis nedeniyle ormanlık alanda koyunlarını kaybetti. Köylülere haber vermesiyle kaybolan koyunları aramaya çıkan sürü sahipleri, köyün dağlık bölgesinde 28 koyunun kurtlar tarafından parçalandığını, 5 koyunun da yaralı olduğunu gördü.


Sisten dolayı sürüden ayrılan koyunlarının 28'inin telef olduğunu 5 koyunu da yaralı bulduklarını söyleyen hayvan sahibi Hamdullah Kaygu, "Köye dönüş yolunda yoğun sis nedeniyle bazı hayvanlar sürüden ayrıldı. Ertesi gün hayvanları aramaya çıktığımızda dağlık alanda hayvanları bulduk. 28 koyun kurtların saldırısıyla telef olurken, 5 koyun da yaralanmıştı. 8 koyun da kayıptır" dedi.

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