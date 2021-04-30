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Suya kaçak ağ bıraktılar, çok sayıda balık telef oldu

Siirt’te kent merkezine 10 kilometre uzaklığında bulunan Botan Çayında kimliği belirsiz kişilerce hazırlanarak suya bırakılan ağlar sonucu çok sayıda balık telef oldu.

Siirt'te kent merkezine 10 kilometre uzaklığında bulunan Botan Çayında kimliği belirsiz kişilerce hazırlanarak suya bırakılan ağlar sonucu çok sayıda balık telef oldu.


Kaçak avcılar tarafından Botan Çayına bırakılan ağlar yüzünden çok sayıda balığın telef olduğunu belirten doğaseverlerden Murat Çelik, duruma tepki gösterdi. Çelik, "Doğada gezerken birçok balığın ağlara dolanarak karaya vurup öldüğünü gördük. Bunu yapanların bulunarak cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

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