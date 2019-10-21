Tadilat yaptığı evin enkazının altında kaldı

Siirt'te tadilat halindeki evin bir bölümünün çökmesi sonucu enkazın altında kalan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şirvan ilçesine bağlı Kesmetaş köyünde meydana geldi. Ekrem Ensarioğlu, evini tadilattan geçirdiği sırada evin bir bölümünün çökmesi üzerine enkaz altında kaldı. Durumu fark eden çevredekilerin yardımıyla enkaz altından çıkarılan Ensarioğlu, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ensarioğlu'nun hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.