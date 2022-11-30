Siirt'te tamir edilen otomobil bir anda alev aldı, işçilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Siirt oto sanayi sitesinde tamir edilen otomobil LPG'de sıkışan gazın alev almasıyla yandı. Korkuya kapılan elemanlar alevleri yangın tüpüyle söndürdü. Siirt'te yıllardır oto sanayi ustası olan Ferhat Tekin, böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını dile getirdi. Tekin, “Aracımız periyodik bakım ve kontrollere gelmişti. Periyodik bakımlarının kontrollerini yaparken araçta gaz kaçağı hissettik. Elemanlar kontrol ederken bir anda alev aldı. LPG'den kaynaklı bir kaçak vardı. LPG tanklarını ve LPG kaçaklarını muhakkak kontrol ettirmemiz gerekir. O anda araç alev aldı korkuyla ne yapacaklarını bilemedi elemanlar. Biz de hemen olaya müdahale ettik yangın söndürücümüzü aldık, araca müdahale ettik. Büyük bir maddi hasardan kurtardık. Hortumlarında, parçalarında maddi hasar oluştu, sabahın erken saatlerinde geldik aracımızı tekrardan çalışır vaziyete getirdik. Müşterimiz aracına güvenli bir şekilde binebilir” dedi.

"Ömrü dolan LPG tankının değiştirilmesi gerekiyor"

Tekin, LPG tankının ömrünün dolmuşsa mutlaka değiştirilmesi gerektiğini belirterek, “LPG tanklarımızın belirli bir ömrü vardır, muhakkak kontrol ettirilmesi gerekiyor, değiştirilmesi gerekiyorsa değiştirilmeli. LPG'nin 10 yıllık ömrü var değiştirilmesi gerekiyor daha uzun süre kullanılmaması gerekiyor. Aksi takdirde daha büyük maddi hasarlara ve ölümlere sonuç verebilir” diye konuştu.